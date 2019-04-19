Эквадор ополчился на связанного с Ассанжем бывшего министра

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Рикардо Патиньо

В Эквадоре выдали ордер на предварительное заключение для бывшего министра иностранных дел Рикардо Патиньо. Об этом сообщает Reuters.

Решение вынес суд. В Генпрокуратуре отметили, что в отношении Патиньо ведется дело о подстрекательстве. Оно связано с речью осенью 2018-го, в которой дипломат призывал людей выйти на улицы в знак протеста против действий правительства. Непосредственно преступными можно считать его слова о перекрытии дорог и захвате госучреждений, указывают в ведомстве.

Где именно сейчас находится экс-глава МИД, неизвестно. В генпрокуратуре указали, что ранее он покинул страну наземным путем. В этой связи судья также распорядился направить запрос о его задержании в Интерпол.

El Comercio пишет, что Патиньо уехал из Эквадора в Перу 17 апреля. По некоторым данным, затем он направился в Мексику. Мужчина называет происходящее политическим преследованием. Он занимал пост министра иностранных дел Эквадора с 2010 по 2016 год при правительстве президента Рафаэля Корреа.

Reuters отмечает, что администрация нынешнего эквадорского президента Ленина Морено заявляла, что Патиньо связан с организацией WikiLeaks, основанной Джулианом Ассанжем. Последнего Эквадор 11 апреля выдал британской полиции, отказав перед этим в дальнейшем предоставлении убежища. Одной из причин стала публикация WikiLeaks данных о семье президента.

Ассанж проживал в здании дипмиссии почти семь лет. Разоблачитель попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявлено обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США. Там ему может грозить смертная казнь за публикацию секретных документов Пентагона.

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