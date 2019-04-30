Участие государства в экономике в России вышло на новый уровень

По итогам 2018 года доля государства в экономике осталась на прошлогоднем уровне и составила свыше 60-70 процентов «по многим экспертным оценкам», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.

Отмечается, что усиление роли государства в экономике перешло в другое качественное состояние. Это происходит в частности через повышение роли государственных структур (в том числе не имеющих прямого отношения к хозяйственным операциям) в распределении финансовых ресурсов, а также через процессы «псевдоприватизации» и расширение сфер государственного регулирования.

Например, в банковском секторе, по данным ЦБ, доля государства выросла с 59,7 процента до 66,2 процента. Количество акционерных обществ с долей государства выросло вдвое за пять лет.

«Сращивание монополий с государством и прямое огосударствление производства являются неотъемлемыми свойствами экономики», — говорится в докладе.

По оценке ФАС, увеличение роли государства ведет к таким издержкам, как снижение эффективности функционирования рыночных механизмов — на первый план выходят лоббистские ресурсы.

Ранее ФАС внесла в Госдуму законопроект о регулировании естественных государственных монополий. По словам главы ведомства Сергея Пузыревского, принятый в 1995 году закон «О естественных монополиях» препятствует развитию современной рыночной экономики, поэтому его надо упразднить.

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