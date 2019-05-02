МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео могут встретиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры политиков могут состояться в ходе заседания Арктического совета в Финляндии. Сессия пройдет 6-7 мая в финском городе Рованиеми.

Ранее 2 мая представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона рассчитывает на встречу Лаврова и Помпео. По словам чиновника, стороны пока не достигли конкретных договоренностей о времени и формате переговоров. В США предполагают, что политики смогут обсудить ситуацию на Украине и в Венесуэле.

1 мая Помпео заявил, что избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал покинуть страну, но Россия отговорила его. По словам госсекретаря, в аэропорту уже стоял специально подготовленный для президента самолет, который был готов вылететь утром в день путча на Кубу. Российская сторона эту информацию опровергла.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны свергнуть президента Мадуро и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Для подавления путча силовики применили слезоточивый газ, митингующих разгоняла военная техника.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия поддержала Мадуро.

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