Неймар едва не подрался с партнером по ПСЖ из-за обвинения в эгоизме

Бразильский нападающий Неймар едва не подрался с партнером по «Пари Сен-Жермен» Юлианом Дракслером после матча 34-го тура чемпионата Франции против «Монпелье». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, после проигранной встречи футболисты ПСЖ поссорились в раздевалке. Дракслер обвинил Неймара в том, что тот берет на себя слишком много и не играет на команду. Бразилец ответил: «Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Ты хорош только для того, чтобы отдавать пасы назад». После этого футболистов пришлось разнимать.

Встреча против «Монпелье» прошла 30 апреля и завершилась поражением ПСЖ со счетом 2:3. Турнирного значения эта игра для парижан не имела: к тому моменту они обеспечили себе чемпионство.

28 апреля ПСЖ проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции. После игры Неймар повздорил с одним из фанатов, толкнул его и ударил в подбородок. Позднее сообщалось, что болельщик оскорбил игроков парижского клуба.

Неймар играет за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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