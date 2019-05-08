Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100

Решение о приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) могут принять только авиационные власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он также сообщил, что в Кремле видели сообщения о сборе подписей против SSJ-100. По словам Пескова, компетентными могут быть только выводы соответствующих авиационных органов.

Ранее пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.

От планов приобрести самолеты Sukhoi Superjet отказалась авиакомпания «Ямал». Такое решение объяснили высокими расходами на содержание SSJ-100. При этом глава компании отметил, что эксплуатацию уже имеющихся самолетов прекращать не собираются.

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, вынужден был вернуться в аэропорт вылета и загорелся во время жесткой аварийной посадки. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.

По данным источников «Ленты.ру» в правоохранительных органах, в сгоревшем самолете мог использоваться несертифицированный пластик, что, возможно, привело к гибели пассажиров. Отмечается, что материал, использующийся в отделке и обивке самолета, должен быть устойчивым к горению относительно длительное время и в любом случае не должен выделять токсичный дым, даже при пожаре.

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