Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею

Завершились полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Чешская сборная в полуфинале с разгромным счетом проиграла канадцам (1:5). Россияне, в свою очередь, с минимальным счетом уступили сборной Финляндии (0:1) и в очередной раз остались без финала турнира. В последний раз отечественные хоккеисты принимали участие в главном матче в 2014 году. Канадцы играют в финале впервые с 2017 года.

Таким образом в финале сразятся представители Канады и Финляндии. Россияне и чехи поборются за бронзу. Матчи состоятся в воскресенье, 26 мая.

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