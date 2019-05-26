Тренер сборной Канады остался невозмутимым из-за проигрыша России финнам

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что не удивлен поражению россиян от команды Финляндии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в столь конкурентном турнире любая команда может одержать верх над соперником, и в этот раз сборная Финляндии оказалась сильнее.

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Виньо отметил, что ждет тяжелой борьбы в финале, однако не собирается менять схему, позволившую канадцам в полуфинале обыграть чехов. Тренер пояснил, что его подопечные сумели стать единой командой за пять тренировок и один выставочный матч до турнира, и «слишком поздно что-то менять».

25 мая Канада разгромила сборную Чехии со счетом 5:1 в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Россияне, в свою очередь, с минимальным счетом уступили сборной Финляндии (0:1) и в очередной раз остались без финала турнира.

Канадцы играют в финале впервые с 2017 года.

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