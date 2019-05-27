Huawei вступилась за Apple в торговой войне США и Китая

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфей выступил против возможного введения санкций в отношении Apple в ответ на ограничения, коснувшиеся его компании. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Во-первых, этого не произойдет. Во-вторых, если это произойдет, я буду первым, кто выступит против», — сказал он. Жэнь Чжэнфей добавил, что считает американскую компанию своим учителем. По его словам, ограничения в отношении его компании, введенные со стороны США, помешают ей развиваться, однако Huawei может увеличить поставки на рынок собственных чипов или же найдет альтернативы, как сохранить преимущество в производстве смартфонов и оборудования для 5G.

Материалы по теме Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией

Президент США Дональд Трамп в середине мая ввел чрезвычайное положение для обеспечения информационной и коммуникационной безопасности страны. Согласно его распоряжению, американские компании теперь не могут использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности. В черный список попала Huawei — по новым правилам, для работы с американским бизнесом ей нужна специальная лицензия. После введения ограничений с китайской компанией отказались работать Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Но 21 мая США предоставили Huawei временные послабления.

Китай в ответ на эти меры пригрозил ответить своими собственными ограничениями. Аналитики Goldman Sachs после этого заявили, что если китайская сторона предпримет действия в отношении Apple, это может стоить американской компании почти трети прибыли. Даже если Пекин не примет решение о санкциях, националистические настроения, скорее всего, все равно повредят продажам американской компании в КНР.

Решение об ограничениях было принято на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем. В мае переговоры Вашингтона и Пекина зашли в тупик. После этого США и Китай взаимно обменялись торговыми ограничениями. Американская сторона увеличила пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, а китайская сторона ввела тарифы на товары из США на сумму в 60 миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



