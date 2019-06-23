Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, глава КНДР ознакомился с содержанием письма и назвал его отличным. Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за смелость и добавил, что обдумает послание американского лидера.

Агентство не уточняет, о чем именно говорилось в письме.

17 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус рассказала, что Трамп верит в намерения Ким Чен Ына по денуклеаризации страны. Американская сторона надеется, что КНДР в скором времени выполнит обещания по отказу от ядерного вооружения.

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