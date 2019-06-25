Раскрыта схема действий Трампа

Президент США Дональд Трамп ведет себя похожим образом в конфликтах в различными странами, а потому его оппоненты знают, что он блефует. Об этом пишет The National Interest.

В материале указывается, что с 2017-го американский лидер усилил напряженность в отношениях с четырьмя «государствами-изгоями»: Ираном, Северной Кореей, Венесуэлой и Сирией. Издание делит конфликты на четыре этапа.

Первый из них — резкое обострение и так непростых отношений. Отмечается, что Трамп разжигает ситуацию угрозами и санкциями. Затем к освещению событий подключаются СМИ, и тогда американский лидер выдвигает заведомо невыполнимые требования, что разжигает националистические идеи и усложняет дипломатические контакты.

Третий пункт — это раскол между главой государства и его советниками. Это приводит к постоянным противоречиям в заявлениях американской стороны. И, наконец, козырь Трампа — обещание применить силу и полностью уничтожить врага. В то же время ясно, что реально развязывать большой конфликт Трамп не хочет, пишет The National Interest.

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Как отмечается, метод Трампа, вероятно, заключается в том, чтобы довести ситуацию до грани в надежде, что противники пойдут на уступки. Ему приходится идти на это, поскольку по идеологическим причинам для президентов-республиканцев сложно идти на уступки.

В то же время теперь перед Трампом стоит проблема: поверят ли оппоненты его угрозам, ведь он уже четыре раза заявлял о применении силы, но в итоге нанес удар только по авиабазе в Сирии в 2017 году. Из-за этого Китай сможет придерживаться более жесткой позиции в торговой войне, а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын — просто подождать, пока Трамп или его преемник на посту не предложит более выгодные условия сделки, указывает The National Interest. Между тем подобная ситуация вынудит президента США применить силу, чтобы действительно показать, на что он способен.

25 июня Трамп пригрозил Ирану мощным ответом на любую атаку вплоть до полного уничтожения.

Ранее в июне Трамп и Ким обменялись письмами. Американский президент описывал послание, отправленное в Пхеньян, как «крайне дружественное», передавало Reuters. Глава КНДР ознакомился с его содержанием и назвал отличным.

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