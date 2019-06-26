Россия отказалась торговать «Калибрами»

«Рособоронэкспорт» придерживается международных договоренностей, несмотря на запросы на покупку новейших крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на форуме «Армия-2019», пишет РИА Новости.

«Запросы есть, но мы придерживаемся наших международных договоров о нераспространении», — сказал Михеев.

В настоящий момент «Калибрами» оснащены корабли российского флота и флотов Индии, Китая, Алжира и Вьетнама. Кроме того, ракеты неоднократно использовались в ходе российской военной операции в Сирии.

В феврале сообщалось, что Россия разработает ракетный комплекс «Калибр» не только в корабельном, но и в наземном варианте базирования. Максимальная дальность ракет наземного комплекса, как и корабельного, должна составить более 4,5 тысячи километров.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что страна приостанавливает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещающем иметь баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, в ответ на аналогичные действия США. Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Штаты продолжают их соблюдать.

В 1970 году вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Его участниками являются почти все государства мира, кроме Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. По договору страны, не обладающие ядерным оружием, обязуются его не производить и не принимать от других государств.

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