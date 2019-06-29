Футболистка из США объявила геев необходимыми для побед

Полузащитник сборной США Меган Рапино заявила, что никакая команда не сможет выиграть чемпионат мира, если в ее составе нет геев. Слова спортсменки приводит The Guardian.

Рапино высказалась после четвертьфинального матча женского мундиаля против Франции. Ее дубль помог американкам одержать победу — 2:1.

«Геи, вперед! Никогда такого не бывало, но теперь команда не может выиграть чемпионат, если в ее составе нет геев. Это наука!» — посчитала Рапино. Также она отметила, что гордится своим дублем в ворота Франции, потому что эта победа пришлась на «месяц гордости» ЛГБТ.

33-летняя Рапино — вице-капитан сборной США. В 2015 году в составе команды она выиграла чемпионат мира. Рапино является открытой лесбиянкой.

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