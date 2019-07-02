Нурмагомедов посчитал оставшиеся до конца карьеры бои

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что близок к завершению карьеры. Слова спортсмена передают «Вести.ru».

«Определенно, карьера у меня не на начальном этапе, я где-то недалеко от завершения», — признал Нурмагомедов, отметив, что проведет еще «пару боев». Он подчеркнул, что в нем еще есть желание соперничать с лучшими бойцами мира. В целом же вопрос об окончании карьеры он посчитал бессмысленным, потому что в сентябре его ждет очередной поединок.

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2 июля менеджер Нурмагомедова заявил, что его клиент закончит карьеру, когда сам того захочет. Ризван Магомедов при этом сказал, что боец действительно желает уйти из спорта, одержав 30-ю победу в 30 поединках по правилам ММА.

К настоящему моменту Нурмагомедов одержал 27 побед в 27 боях по правилам смешанных единоборств. В сентябре, на турнире UFC 242 в Абу-Даби, он встретится с американцем Дастином Порье.

Нурмагомедов — обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе. Успешную защиту титула он провел в октябре прошлого года, победив ирландца Конора Макгрегора.

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