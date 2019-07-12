Черышева оценили в десятки миллионов евро

Испанская «Валенсия» на своем сайте объявила о переходе российского футболиста Дениса Черышева. Полузащитник подписал контракт до 2022 года.

В договоре прописана сумма отступных — 80 миллионов евро. «Валенсия» выкупила Черышева у «Вильярреала». Россиянин провел последний сезон в составе «летучих мышей» на правах аренды.

Материалы по теме Весь в батю Черышева воспитал «Реал», им гордится Россия. Не сломается ли он?

О том, что «Валенсия» и «Вильярреал» договорились о трансфере Черышева, сообщалось 28 июня. По информации испанских СМИ, за его переход валенсийцы заплатили пять миллионов евро.

Россиянин в конце апреля получил травму, из-за которой пропустил остаток сезона. Игрок повредил связки правого колена и большеберцовой кости. Всего же он отметился четырьмя голами и пятью голевыми передачами в 41 матче.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!