России предсказали превосходство над Саудовской Аравией

Россия может занять четвертое место в рейтинге стран с самым большим золотовалютным резервом (ЗВР), обойдя Саудовскую Аравию. С таким прогнозом выступило агентство Bloomberg.

По состоянию на июнь, российский ЗВР составлял 518 миллиардов долларов, а Саудовской Аравии — 527. Отмечается, что если Москва обгонит Эр-Рияд, это произойдет впервые за последние восемь лет. Основным фактором для такого развития событий может послужить то, что Саудовская Аравия тратит свои резервы на обеспечение социальных обязательств перед населением. К этому ее подталкивает снижение цены нефти марки Brent — она опустилась ниже 58 долларов за баррель, что ниже того уровня, на который рассчитывал Эр-Рияд и другие страны-члены ОПЕК.

Россия же при планировании своего бюджета исходила из того, что стоимость нефти будет держаться на уровне 40 долларов за баррель. По этой причине Москва не испытывает необходимости тратить свой ЗВР, продолжая сохранять профицит бюджета.

Первую строчку в рейтинге стран с самым большим золотовалютным резервом занимает Китай, затем идут Япония и Швейцария.

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В июне золотовалютные резервы России составили 502 миллиарда долларов. Это наивысший показатель с января 2014 года. В мае стало известно, что за первый квартал 2019 года Россия приобрела рекордное количество золота. Покупая драгоценный металл, Россия намерена снизить зависимость от доллара США в случае введения новых ограничительных мер.

В марте сообщалось, что запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте. Основным источником прироста резервов в последние месяцы были курсовая переоценка и дополнительные нефтегазовые доходы, направляемые в соответствии с бюджетным правилом в Фонд национального благосостояния.

Золотовалютные резервы управляются Центробанком и включают в себя иностранную валюту на счетах в зарубежных банках, номинированные в ней ценные бумаги, а также монетарное (физическое) золото. ЦБ закупает иностранную валюту для резервов на открытом рынке у экспортеров. Прежде регулятор использовал ЗВР для влияния на курс рубля через валютные интервенции, однако в 2014 году от такой практики было решено отказаться.

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