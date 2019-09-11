Меркель перестала считать США защитником Европы

Европе необходимо самой думать о своей безопасности, потому что США не будут ее защищать автоматически. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, ее слова передает ТАСС.

По ее словам, США — это действительно сверхдержава в военном и экономическом отношении и, несмотря на разногласия, европейские страны сильно связаны с американцами. В то же время «больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы», подчеркнула канцлер на дебатах по бюджету в Бундестаге (парламенте Германии).

Меркель указала, что государства должны сами вносить более значимый вклад в свою безопасность. Глава правительства также отметила, что дебаты по бюджету «проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире».

США неоднократно призывали Германию и других членов НАТО повысить расходы до предусмотренных договорами альянса двух процентов от ВВП.

Как сообщалось в марте, Германия изначально соглашалась на такой рост оборонного бюджета, затем речь шла об увеличении до 1,5 процента к 2024 году, однако впоследствии и эта цель оказалась под вопросом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru