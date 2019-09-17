Последние «Протон-М» пересчитали

«Центру Хруничева» до завершения эксплуатации «Протон-М» осталось произвести 11 таких тяжелых носителей, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

Руководитель добавил, что «четыре из них уже находятся в изготовлении, еще семь будут готовы в 2020-2021 годах».

По его словам, после закрытия производства «Протон-М» предприятие сосредоточится на выпуске носителей семейства «Ангара». На московской площадке планируется изготавливать третью ступень данной ракеты и создавать кислородно-водородный разгонный блок. Остальное производство предполагается организовывать в омском «Полете».

В июле запуск «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» перенесли из-за трещины в трубопроводе на второй ступени ракеты.

В мае сообщалось, что легкая ракета «Ангара-1.2» дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей.

В марте Варочко пообещал ликвидировать в «Центре Хруничева» «балласт» из земель и людей.

В том же месяце гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал строительство на месте «Центра Хруничева» в Филях (Москва), являющегося последние несколько лет самым проблемным предприятием «Роскосмоса», небоскреба в виде сверхтяжелой ракеты.

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В феврале глава госкорпорации заявил, что «Центр Хруничева» за полгода снизил долговую нагрузку на 30 миллиардов рублей.

В декабре 2018 года разгонный блок «Бриз-М» в составе «Протон-М» недовывел на расчетную орбиту военный спутник «Космос-2533».

В ноябре 2018 года Рогозин оценил долговую нагрузку «Центра Хруничева» в 111 миллиардов рублей. В июле того же года он привлек всю российскую космическую отрасль к поиску применения ракет семейства «Ангара».

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