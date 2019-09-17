«Зенит» решил вернуть Кокорина на поле в обход правил

Санкт-петербургский «Зенит» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой внести в заявку на сезон нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Как стало известно ранее 17 сентября, 28-летний Кокорин подписал новый контракт с сине-бело-голубыми. Согласно регламенту Российской премьер-лиги летний дозаявочный период истек 2 сентября. Тем не менее РФС может зарегистрировать трансфер свободного агента, если клуб направит соответствующий запрос. В случае отказа «Зенит» сможет добавить Кокорина в заявку только зимой.

Материалы по теме От свистка до свистка Суд освободил Кокорина и Мамаева. Но российский футбол, кажется, справляется и без них

Ранее 17 сентября Александр Кокорин и экс-футболист «Краснодара» Павел Мамаев вышли на свободу. Игроки находились в колонии с 4 июля.

Предыдущее соглашение «Зенита» с Кокориным истекло 30 июня. Последний раз форвард выходил на поле в составе петербургского клуба 7 октября 2018 года.

Кокорина и Мамаева задержали в октябре прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы. Арест спортсменов неоднократно продлевался. В мае Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев получил год и пять месяцев тюрьмы. В сентябре суд освободил футболистов по УДО.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!