Аршавина удивила очередь за «евшими "Доширак" и печеньки» Мамаевым и Кокориным

Бывший футболист Андрей Аршавин высказался об интересе, который вызвали у российских клубов освободившиеся из заключения Павел Мамаев и Александр Кокорин. Слова Аршавина, ныне выступающего телеэкспертом, прозвучали в эфире «Матч ТВ».

«Я рад и за Сашу [Кокорина], что он нашел работу, и за Пашу [Мамаева]. Думаю, он поможет "Ростову". Интересное наблюдение: обычно люди не могут найти работу, когда выходят из тюрьмы, а здесь за ними очередь. Это говорит об уровне других российских футболистов. Они целый год ели "Доширак", печеньки, час гуляли всего в день, а за ними реально очередь», — отметил Аршавин.

Соведущий Аршавина Дмитрий Шнякин пошутил, что другим российским футболистам не стоит перенимать методы трудоустройства Мамаева и Кокорина.

Ранее 28 сентября Мамаев подписал двухлетний контракт с «Ростовом». Главный тренер команды Валерий Карпин сказал, что считает полузащитника игроком уровня сборной России, и пообещал его реанимировать.

Кокорин подписал соглашение с «Зенитом» 17 сентября. При этом в Российском футбольном союзе отказались регистрировать футболиста, он сможет вернуться на поле по окончании зимнего трансферного окна.

17 сентября Кокорина и Мамаева досрочно освободили из колонии, где они находились с 4 июля. Футболистов задержали в октябре прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы. Их арест неоднократно продлевался. В мае Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев получил год и пять месяцев тюрьмы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



