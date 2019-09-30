Россиянин напугал школьников угрозой «кого-нибудь съесть» и ранил себя

На Кубани мужчина ворвался в кабинет начальных классов со словами «я сейчас кого-нибудь съем», после чего ранил себя ножовкой в шею. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 30 сентября.

Инцидент произошел в школе Имеретинского сельского округа. 33-летнего местного жителя госпитализировали, никто из школьников не пострадал.

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У нападавшего возьмут анализы для выявления следов алкоголя и наркотиков.

В январе прошлого года по всей России прокатилась волна происшествий с участием школьников. 15 января ученики пермской школы устроили резню в учреждении. Спустя несколько дней в бурятском учебном заведении подросток напал с топором на учащихся седьмого класса, после чего устроил пожар. В конце месяца 15-летний житель Самары пронес в здание колледжа две пневматические винтовки и дымовые факелы.

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