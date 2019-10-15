Взяточничество расстрелявшего коллег из-за тысячи рублей полицейского опровергли

Российский полицейский, открывший стрельбу по коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, никогда не привлекался к ответственности из-за должностных преступлений. Об этом сообщил его адвокат Александр Самухов, передает ТАСС.

По его словам, прапорщик полиции Алексей Смирнов никогда не обвинялся и не проходил подозреваемым по делу о взятках. Кроме того, против него не велось процессуально значимых действий по статьям, связанным со взяточничеством.

Адвокат подозреваемого подтвердил, что полицейский долгое время находился в разработке службы собственной безопасности МВД на Московском метрополитене. Его планировали уличить в получении мелких взяток.

«Доказательства собрать не удалось. И от моего подзащитного стали требовать дачи показаний на коллег, однако Смирнов этого делать не стал, и с лета 2018 года на него стали оказывать давление, вынуждая написать заявление об увольнении по собственному желанию», — заключил Самухов.

18 сентября полицейский открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам возле станции московского метро. В результате один сотрудник полиции погиб, а другой был госпитализирован с ранениями.

По неофициальным данным, страж порядка занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно. Также сообщалось, что Смирнов расстрелял коллег из-за подброшенной тысячи рублей к тем двум, которые он получил в качестве взятки у нелегального мигранта. Якобы так полицейские хотели «утяжелить» статью.

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