В России станет проще получить выписку о недвижимости

Географию онлайн-выдачи выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) расширят, подключив к федеральной информационной системе Москву и Калужскую область. Об этом говорится на сайте Кадастровой палаты.

По действующему законодательству на руки выписка выдается в течение трех суток, тогда как онлайн это можно сделать за несколько минут. И обычная, и электронная выписки обладают одинаковой юридической силой. Они могут понадобиться гражданам при заключении различных сделок с недвижимостью. Документ позволяет проверить объект перед покупкой, узнать имена собственников, ознакомиться с зарегистрированными договорами участия в долевом строительстве.

На данный момент федеральная государственная информационная система ЕГРН в пилотном режиме работает в 51 регионе. Сервис spv.kadastr.ru запустили в сентябре 2019 года.

Ранее Кадастровая палата выяснила, какие вопросы о недвижимости интересуют россиян больше всего. Граждане хотят знать, как проводится кадастровый учет и регистрируются права собственности, а также как правильно оформлять сделки с квартирами.

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