Заклеившая первоклассникам рты скотчем российская учительница уволилась

В Альметьевске (Республика Татарстан) уволилась учительница, которую обвинили в том, что она заклеивала первоклассникам рты скотчем за разговоры на уроке. Об этом сообщили в управлении образования Альметьевского района, передает РИА Новости.

Отмечается, что учительница написала заявление по собственному желанию.

В Следственном комитете уточнили, что инцидент произошел 9 октября, в правоохранительные органы обратились родители первоклассника 2012 года рождения. В ведомстве добавили, что проводят доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в Татарстане прокуратура собралась проверить альметьевскую школу №25 после жалобы родителей на то, что учительница заклеивала рты ученикам скотчем.

Отмечалось, что на следующий день одному из школьников проткнули щеку карандашом, после чего учительница обработала рану перекисью и не стала вызывать скорую помощь, а также не сообщила об этом матери ребенка. При этом если бы одноклассник попал на пару сантиметров выше, ребенок мог бы остаться без глаза.

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