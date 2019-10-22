Заклеившая первоклассникам рты скотчем российская учительница уволилась

В Альметьевске (Республика Татарстан) уволилась учительница, которую обвинили в том, что она заклеивала первоклассникам рты скотчем за разговоры на уроке. Об этом сообщили в управлении образования Альметьевского района, передает РИА Новости.
Отмечается, что учительница написала заявление по собственному желанию.
В Следственном комитете уточнили, что инцидент произошел 9 октября, в правоохранительные органы обратились родители первоклассника 2012 года рождения. В ведомстве добавили, что проводят доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что в Татарстане прокуратура собралась проверить альметьевскую школу №25 после жалобы родителей на то, что учительница заклеивала рты ученикам скотчем.
Отмечалось, что на следующий день одному из школьников проткнули щеку карандашом, после чего учительница обработала рану перекисью и не стала вызывать скорую помощь, а также не сообщила об этом матери ребенка. При этом если бы одноклассник попал на пару сантиметров выше, ребенок мог бы остаться без глаза.