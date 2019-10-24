На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы

На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в четверг, 24 октября, сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

В первую очередь речь идет о документах, которые подтверждают факт смерти и рождения граждан, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях. Анализом этих документов займется специально созданная комиссия, которая будет принимать решение о признании каждого отдельного документа.

В украинском Минюсте подчеркивают, что данное решение «абсолютно не означает признания оккупационной власти» и было принято в связи с необходимостью соблюдения положений Конституции Украины.

В начале октября в Еврокомиссии заявили, что жители ДНР и ЛНР для получения шенгенской визы должны будут обратиться в консульства на территории Украины, независимо от имеющихся у них документов. Комиссия направила странам Евросоюза соответствующее руководство по обработке визовых заявлений от жителей ДНР и ЛНР.

До этого в МВД России сообщили, что жители ДНР и ЛНР могут получить российские загранпаспорта вне зависимости от регистрации.

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