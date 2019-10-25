Российскую военную базу задумали создать в Африке

Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы. Об этом заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера, передает РИА Новости.
По его словам, Банги изучает такую возможность и прорабатывает вопрос с министерствами обороны обеих стран.
Президент также отметил, что его страна уже получила от России несколько партий оружия, однако ей требуется еще. «Наши силы нуждаются. И в ходе своих встреч я попросил Российскую Федерацию о возможности предоставить ЦАР дополнительную помощь», — сказал он.
Туадера напомнил, что именно российские инструкторы обучают военнослужащих его страны обращаться с оружием. «Это дает силы нашим военным выполнять свою задачу», — подчеркнул он.
В октябре сообщалось, что среди оружия, которое Россия поставила в ЦАР, оказались ручные пулеметы, автоматы Калашникова и винтовки Мосина образца 1944 года. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что поставка оружия для нужд армии республики проходила на безвозмездной основе и с ведома Совбеза ООН.
В июне директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский заявлял, что 30 российских военных отправятся в миссию ООН в ЦАР. По его словам, соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.
Министр обороны ЦАР Мари Ноэль Кояра в январе отмечала, что в стране действует центр военной подготовки с российскими инструкторами. Тогда же она не исключила появления на территории республики российской военной базы.