Российский боец UFC нокаутировал американца

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович нокаутировал американца Мориса Грина на турнире в Сингапуре. Видео появилось в Twitter организации.

Поединок завершился победой россиянина на третьей минуте. Павлович выиграл техническим нокаутом, добив соперника у сетки. Боец в интервью ТАСС заявил, что чувствовал оппонента и был уверен в победе.

На счету Павловича теперь 14 побед и одно поражение. В UFC российский боец одержал вторую победу подряд.

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