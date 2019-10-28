В сети ужаснулись истязаниям в самом страшном доме США

В интернет попали фотографии соглашения на участие в квесте в особняке Маккейми (Саммертаун, штат Теннесси) — участники подписывают 40-страничное разрешение на истязания, а также допускают собственную смерть в ходе испытаний. Об этом пишет Metro.

Попасть на квест может не каждый. Участник должен быть старше 21 года (если уже есть 18-20 лет, то необходимо согласие родителей), иметь отличную физическую форму и оформить медицинскую страховку. Также требуется пройти проверку организаторов: заполнить анкету, показать профили в соцсетях и пройти тестирование на наркотики. За прохождение десятичасового квеста полагается 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей), однако, как утверждает владелец особняка Расс Маккейми, с этим пока еще никто не справился.

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Участники дают согласие, что во время испытания они могут потерять сознание, получить тепловой удар, черепно-мозговую травму, травмы шеи и спины, инсульт. Также участников разрешено топить, бить током и надевать им на голову полиэтиленовые пакеты. Покинуть жуткий особняк можно только в случае «серьезной физической или психологической травмы», при этом страх или приступ паники уважительной причиной не считаются. За такое «развлечение» Маккейми берет с каждого посетителя пачку собачьего корма — у Расса живут пять псов. Также участников штрафуют за нецензурную лексику во время испытаний.

Перед стартом Маккейми показывает желающим пощекотать себе нервы видео других участников, которые пытались пройти квест раньше — так он страхует себя от судебных исков, чтобы гости четко представляли себе, что их ждет. Громкие звуки, полная темнота, сырость, касания различных живых существ и прочие спецэффекты — лишь малая часть того, с чем предстоит столкнуться.

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