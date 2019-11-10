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Ургант снова отрастил «Усы надежды»

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Телеведущий Иван Ургант решил возродить прошлогодний флешмоб и снова отрастил «Усы надежды». Фото с соответствующим хештегом он разместил в своем Instagram.

«Иногда они возвращаются», — подписал он снимок.

5 ноября был объявлен состав сборной России на последние матчи отбора к чемпионату Европы. 15 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, через три дня — на выезде с Сан-Марино. Команда начнет подготовку 10 ноября в Сочи.

Подопечные Станислава Черчесова уже обеспечили себе путевку в финальный раунд Евро-2020. В отборочной группе I сборная России идет на втором месте, на три очка отставая от лидирующих бельгийцев.

Флешмоб «Усы надежды» был запущен в преддверии чемпионата мира 2018 года для поддержки сборной России. Вслед за Ургантом в нем приняли участие Дмитрий Губерниев, Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков.

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