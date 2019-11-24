Лавров вспомнил первый советский мем в ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров вспомнил первый советский мем, который стал популярен в кругах ООН. Об этом сказано в комментарии главы ведомства в связи со 100-летием со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского, распространенном в воскресенье, 24 ноября, на сайте МИД.

Лавров напомнил, что советский дипломат был знаменит своим юмором и умением находить «блестящие выходы из любых ситуаций, даже самых сложных». В частности, в ходе одного из заседаний Генеральной Ассамблеи представители китайских неправительственных организаций облили красной краской Трояновского и постоянного представителя США при ООН.

«Тогда [он] произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, "мемом" в кругах ООН: "Better red than dead" (Лучше быть красным, чем мертвым)», — сказано в сообщении.

Глава ведомства напомнил, что Трояновский написал несколько книг, которые остаются важным источником получения знаний для российских дипломатов. «Мы будем делать все, чтобы передавать его опыт молодым поколениям и продолжать эти традиции», — заключил он.

В сентябре 2018 года Лавров показал журналистам любимый мем про «отравителей Скрипалей». На кадрах видно, как министр иностранных дел показывает смартфон с изображением. Интернет-пользователи установили, что на экране телефона была фотография комиков Тимура Батрудинова и Гарика Харламова, имена которых были заменены на имена подозреваемых по «делу Скрипалей».

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