«Арсенал» забил три мяча за девять минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби

«Арсенал» на выезде обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 9 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Хозяев на 38-й минуте вывел вперед Анджело Огбонна. В промежуток с 60-й по 69-ю минуты «канониры» забили три мяча. Отличились Габриэл Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Арсенал» прервал серию из семи матчей без побед в АПЛ, набрал 22 очка и вышел на девятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 16 очков, команда находится на 16-й позиции.

В следующем туре «Арсенал» 15 декабря на своем поле примет «Манчестер Сити». «Вест Хэм» днем ранее на выезде встретится с «Саутгемптоном».

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