У здания ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба

Новые выстрелы раздались у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом сообщают «Интерфакс» и принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно информации источников, рядом со зданиями ФСБ раздалось несколько выстрелов после короткого затишья.

В результате стрельбы погибли два человека — сотрудник ФСО и один из напавших на приемную ФСБ. Между тем ФСБ сообщила о нейтрализации неизвестного, открывшего стрельбу.

Около 6 часов вечера 19 декабря появились первые сообщения о стрельбе в центре Москвы. В районе стрельбы объявлен план «Крепость», на место происшествия прибыл спецназ.

Трое человек устроили стрельбу в приемной ФСБ. Затем один из них выбежал на улицу Большая Лубянка и там забаррикадировался. Мужчина стреляет из автомата или карабина «Сайга». Он ведет прицельный огонь.

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