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Девушка забыла закрыть шторы во время приватного танца и сгорела от стыда

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Пользовательница Reddit с ником Natalie рассказала, что едва не сгорела от стыда после исполнения приватного танца, который могли видеть множество незнакомых людей. Это произошло из-за того, что девушка забыла закрыть шторы в своей квартире.

Рассказчица пообедала с другом, который согласился встретиться с ней вместо другого молодого человека, не пришедшего на свидание. В конце вечера разговор зашел о приватном танце, который Natalie умеет исполнять.

Друг в шутку предположил, что девушка должна вознаградить его таким танцем за то, что он в последний момент согласился составить ей компанию. Пользовательница сочла идею отличной, и пара отправилась к ней домой. Natalie надела нижнее белье и корсет и приступила к исполнению танца, пока молодые люди не осознали, что не закрыли шторы.

По словам девушки, окно в ее комнате занимает всю стену, и из него видно здание напротив, а также дорогу, по которой всегда ходит много людей. Так как в доме танцовщицы были включены рождественские огни, прохожие и жители соседнего здания могли видеть ее танец.

Произошедшее вызвало у Natalie сильное смущение, которое она попыталась прикрыть смехом. После инцидента друг уехал домой. «Мне стыдно даже вспоминать об этом», — призналась автор рассказа.

Ранее в декабре пользователи Reddit пристыдили невесту и ее подружек за пивные бутылки на фото с торжества. Многие юзеры в комментариях писали, что даже при недостатке средств невеста могла бы подойти к организации свадьбы более ответственно.

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