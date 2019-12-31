Нетаньяху по-русски поздравил с Новым годом русскоязычных жителей Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил русскоязычных жителей Израиля с Новым годом на русском языке. Видеообращение политика опубликовано на YouTube.

Большую часть речи Нетаньяху произносит на иврите — зрителям тем не менее предлагаются субтитры.

«Хочу поздравить вас, моих братьев и сестер — репатриантов из бывшего СССР, с Новым годом <...> Мы отмечаем этот праздник вместе с вами, потому что вы изменили лицо нашей страны. Вы просто изменили историю Израиля. Наша страна стала выглядеть иначе в экономике, безопасности, науке, торговле, спорте, музыке», — сказал Нетаньяху.

Политик также отметил, что он «регулярно и тесно» общается с президентом России Владимиром Путиным по ключевым для безопасности Израиля вопросам. Он добавил, что отношение государства со всеми странами бывшего СССР постоянно укрепляются. «Но самое главное — это наши с вами отношения, которые становится все теснее <...> Вы стали неотъемлемой и ведущей частью государства Израиль», — заключил премьер-министр.

Последняя встреча Путина и Нетаньяху прошла в сентябре в сочинской резиденции российского президента Бочаров ручей. Тогда израильский премьер отметил, что прямой контакт с Путиным представляет для него огромную ценность. После этого главы государств также неоднократно проводили переговоры по телефону. В декабре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится визит Путина в Израиль, передавало РИА Новости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!