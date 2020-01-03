Нокаутированный Федором Емельяненко американец разбросал деньги в ночном клубе

Американский боец смешанного стиля (ММА) Квинтон Джексон разбросал деньги в ночном клубе. Видео с новогодней вечеринки он разместил в своем Instagram.
На ролике он стоит с пачкой денег в окружении толпы, сверху сыпется серпантин. В какой-то момент боец начинает подкидывать деньги вверх.
К комментарии к записи Джексон пояснил, что отмечает таким образом Год предвидения по японскому календарю.
29 декабря Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде на стадионе «Сайтама Арена». После поединка американец заявил, что планирует сбросить вес и вернуться в полутяжелую категорию, в которой он добился наибольших успехов в карьере.
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