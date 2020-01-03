Нокаутированный Федором Емельяненко американец разбросал деньги в ночном клубе

It’s already 2020 here in Japan,like my brother @prodigalsunn said it’s a year of vision,if you know then you know😉 I’m gonna take advantage of that. Happy new year to everyone i love. #iloveeveryone 😉 Фото опубликовано @rampage4real

Американский боец смешанного стиля (ММА) Квинтон Джексон разбросал деньги в ночном клубе. Видео с новогодней вечеринки он разместил в своем Instagram.

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На ролике он стоит с пачкой денег в окружении толпы, сверху сыпется серпантин. В какой-то момент боец начинает подкидывать деньги вверх.

К комментарии к записи Джексон пояснил, что отмечает таким образом Год предвидения по японскому календарю.

29 декабря Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде на стадионе «Сайтама Арена». После поединка американец заявил, что планирует сбросить вес и вернуться в полутяжелую категорию, в которой он добился наибольших успехов в карьере.

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