Все семь эстонских военных покинули Ирак

Дислоцированные в Ираке эстонские военнослужащие были переброшены в Кувейт. Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте Сил обороны Эстонии.

Ирак покинули шестеро военнослужащих, которые служили инструкторами на авиабазе Аль-асад, и офицер штаба объединенной операции в Ираке. Сколько времени они проведут в Кувейте, не уточняется.

Ранее Ирак покинули все шесть латвийских военных. Они также перебазированы в Кувейт. Минобороны Латвии объяснило это требованиями безопасности.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. США выразили разочарование данным решением.

Решение о выводе войск было принято после убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.

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