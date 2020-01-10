Клуб из России стал соперником английских грандов в борьбе за чемпиона мира

Лондонские «Челси» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника мадридского «Атлетико» Тому Лемара, однако в борьбе за игрока им придется выдержать конкуренцию со стороны ряда европейских клубов, в том числе команды из России. Об этом пишет The Telegraph.

Источник сообщает, что английские гранды нуждаются в усилении атакующей линии, однако рассматривают лишь вариант с краткосрочной арендой Лемара. Изначально главным претендентом на француза был «Тоттенхэм», однако теперь «шпор» опережает «Челси», сделавший предложение «Атлетико». При этом издание не пишет, какие именно клубы являются соперниками англичан в борьбе за полузащитника.

Лемар — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Летом того же года игрок пополнил состав «Атлетико», который заплатил за него «Монако» 60 миллионов евро. Полузащитник не сумел стать игроком основного состава. В нынешнем сезоне испанской Ла-Лиги он выходил на поле 15 раз и не отметился результативными действиями.

В Российской премьер-лиге сейчас играют два чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии: защитник Бенедикт Хеведес выступает за «Локомотив», а полузащитник Андре Шюррле защищает цвета «Спартака».

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