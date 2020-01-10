Порошенко призвал созвать Совбез ООН из-за авиакатастрофы в Иране

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал украинские власти инициировать созыв Совета Безопасности ООН из-за крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране. Видеозапись с его обращением опубликована в Facebook.

По его словам, Украина должна использовать все имеющиеся международные механизмы в расследовании, чтобы восстановить справедливость, сохранить проукраинскую международную коалицию и не допустить втягивания Киева в геополитические конфликты.

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«Мы не можем не доверять разведывательной информации от наших стратегических партнеров — не зря еще несколько лет назад нашей команде удалось договориться с ними о таком обмене. Но одно дело — знать, а другое — доказать», — считает экс-президент.

Он заявил, что причины авиакатастрофы должна установить «совместная межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали». При этом Порошенко назвал «категорически неприемлемыми» предложения включить в процесс Россию.

9 января премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон официально выдвинули версию о поражении украинского пассажирского самолета над Тегераном зенитной ракетой. Ранее об этом говорили неназванные источники в Пентагоне и разведке США. Киев пока официально не поддержал эту версию, но и не отверг ее. По некоторым данным, это могла быть ракета, запущенная из комплекса «Тор» — данное вооружение было поставлено Ирану Россией в 2000-х. Тегеран настаивает на том, что лайнер потерпел крушение из-за технических проблем.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.

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