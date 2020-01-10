На Украине подтвердили разворот упавшего в Иране самолета

Пилоты разбившегося в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» действительно попытались совершить разворот перед падением. Об этом рассказал журналистам глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает «РБК-Украина».

«Это уже произошло после момента, в котором самолет начал терпеть аварию», — сказал он.

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Глава МИД добавил, что Киев намерен требовать компенсации в случае, если версия ракетного удара по самолету подтвердится. Для расследования всех обстоятельств происшествия Украина хочет создать международную комиссию.

Пристайко сообщил, что украинские следователи получили доступ к информации, хранящейся на черных ящиках, в том числе к записям переговоров экипажа с диспетчерами, а также к обломкам лайнера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский указал, что версия попадания ракеты в лайнер не доказана, однако она все равно будет рассматриваться в ходе следствия. Данную гипотезу уже поддержали премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон, в НАТО также назвали версию о ракете правдоподобной.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.

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