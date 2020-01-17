Раскрыт дизайн PlayStation 5

Инсайдер @Alcoholikaust выложил в Twitter изображение предполагаемой консоли PlayStation 5. По его версии, Sony еще не утвердила финальный дизайн устройства.

Судя по раскрытым схемам, консоль Sony будет иметь состоящий из пары скошенных четырехугольных деталей корпус. Нижняя деталь имеет большую площадь, чем верхняя, и ряд интерфейсов для подключения к сети. Между прямоугольными сегментами расположены перфорация для вентиляции и два разъема USB для подключения и зарядки контроллера.

Материалы по теме Последний джедай Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order

Инсайдер не уверен, что в его распоряжении оказались финальные чертежи PlayStation 5. Подписчики @Alcoholikaust в Twitter иронично заметили, что подобный дизайн больше бы подошел приставке Xbox, так как корпус устройства напоминает букву X.

В декабре @Alcoholikaust выложил в своем блоге фотографию работающей консоли PlayStation 5. Пользователь отметил, что представленный на фото девайс является комплектом для разработчиков, с помощью которого специалисты тестируют производительность и работоспособность будущей консоли. Ожидается, что финальный дизайн приставки будет отличаться от дизайна девкита.

В конце декабря 2019 года инсайдер @PSErebus раскрыл дату начала продаж PlayStation 5. По его информации, консоль можно будет предзаказать в мае 2020 года, 20 ноября девайс поступит в продажу.

13 декабря Microsoft анонсировала выход нового поколения Xbox. Приставка получила название Xbox Series X, релиз консоли запланирован на конец 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!