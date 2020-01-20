На Украине осквернили памятник жертвам холокоста

Памятник жертвам холокоста осквернили в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств повреждения памятника, а также задержание вандалов.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело согласно статье 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.

Материалы по теме «Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут» Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel заявил, что уровень антисемитизма на Украине является самым низким среди европейских стран.

Министерство иностранных дел Израиля 13 января осудило прославление ответственных за убийства евреев на Украине националистов. В ведомстве подчеркнули, что память о холокосте и борьба с антисемитизмом не может быть внутренней проблемой страны.

Ранее сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно данным Антидиффамационной лиги, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. При этом с 2016 года уровень антисемитизма на Украине значительно вырос.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru