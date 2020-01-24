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Опубликованы данные о численности населения в России

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Постоянное среднее население России за 2019 год составило 146 762 909 человек, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, доступные на сайте ведомства.

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2020 года в России проживает 146 745 098 человек, тогда как по состоянию на 1 января 2019 года — 146 780 720 человек. Таким образом, сокращение составило 35 тысяч человек или 0,02 процента.

В статистике указано, что 109 миллионов российских граждан проживают в городах, в то время как сельское население составляет 37 миллионов граждан. Причем показатель проживающих в сельской местности россиян незначительно увеличился.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что главная демографическая задача страны — увеличение рождаемости. Глава государства указал, что в 2019 году коэффициент рождаемости в стране составил 1,5. По его словам, россияне снова вступили в сложный демографический период из-за малочисленности поколения 90-х годов.

В рамках борьбы с падением рождаемости российский лидер анонсировал увеличение размера материнского капитала до 466 тысяч рублей и пообещал выплачивать его после рождения первого ребенка. При рождении второго будут выплачиваться дополнительно 150 тысяч рублей. Семьям, в которых появится третий ребенок, государство погасит 450 тысяч ипотечного кредита.

Помимо этого, президент потребовал распространить регулярные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, а также объявил о новых мерах поддержки учащихся начальных классов — всем им будет бесплатно предоставляться горячее питание.

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