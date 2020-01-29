Полуголая модель почтила память Коби Брайанта и попала под шквал критики

Модель Кинси Волански прервала этап Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Шладминге, выйдя на трассу в купальнике и с плакатом в честь погибшего баскетболиста Коби Брайанта. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала Eurosport.

Волански решила почтить память спортсмена и вышла на финишную прямую с плакатом, на котором было написано «RIP Kobe». Пользователи соцсетей не оценили акцию модели: она попала под шквал критики из-за своего внешнего вида. В частности, многие юзеры предположили, что Волански попыталась привлечь к себе внимание, а смерть Брайанта использовала как повод для этого.

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Впрочем, поступок Волански повеселил горнолыжника Алекса Винатцера, который финишировал в момент выхода девушки на трассу. Он выложил в Instagram фото с моделью и написал: «Оу, кажется, у меня появилась новая девушка! Шестое место в Шладминге и, возможно, одно из лучших фото на финише».

Ohh boy looks like i have a new girlfriend😂😂6th place in Schladming and probably one of the finish fotos ever😍Schaldming you were amazing!!💪🏼🙌🏼 #givesyouwings #nordicaski #ripkobe #netinsurance #wearefusi Фото опубликовано @alexvntzr

Брайант погиб при крушении личного вертолета 26 января. На борту находились еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джианна. Выжить не смог никто. У баскетболиста осталась жена и еще три дочери.

Волански в июне 2019 года прервала финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Полуголая модель выбежала на поле, добежала до центральной линии, после чего была схвачена сотрудниками службы безопасности. Позднее ее оштрафовали на 15 тысяч евро.

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