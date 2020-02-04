Зеленский пообещал Украине «лавину инвестиций»

Проводимые на Украине экономические реформы создают условия для притока инвестиций. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс».

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«Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних», — пообещал глава государства. Он подчеркнул, что власти уже сегодня достигли необходимых для этого предпосылок. В частности, президент назвал устойчивый экономический рост и установление макроэкономической стабильности, увеличение ВВП, снижение инфляции, а также рост золотовалютных резервов.

Зеленский уверен, что Украина становится «стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей». Так, он пригласил турецкие компании участвовать в запланированных концессионных конкурсах, касающихся строительства и модернизации объектов инфраструктуры на Украине.

Ранее стало известно, что рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня. Президенту доверяют менее 50 процентов украинцев. В то же время 28,7 процентов граждан скорее доверяют главе государства, а чуть более 20 процентов выразили полное доверие президенту.

В ноябре 2019 года Зеленский в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме призвал зарубежных инвесторов вкладывать средства в Украину, поскольку республика, по его словам, является «одним из самых привлекательных стартапов в мире».

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