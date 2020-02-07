Юлия Скрипаль оставила соседей без отопления

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия оставила своих соседей без отопления. В ее московской квартире на Давыдковской улице что-то случилось с трубами, однако коммунальные службы не могут устранить аварию: дверь открыть некому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жители дома пожаловались на проблемы с теплом и вызвали соответствующие службы. Коммунальщики обошли все квартиры, проверили подвал и чердак, но никаких проблем не обнаружили. Осталось осмотреть только апартаменты на первом этаже, однако попасть туда затруднительно — Юлия уехала к отцу в Великобританию и в настоящее время находится под защитой британского правительства.

«Местные сантехники приходили уже раз пять, разводили руками и говорили одно и то же: "Виноваты Скрипали"», — пожаловался каналу один из жильцов.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» 4 марта 2018 года. В Лондоне считают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями. На данный момент их местоположение неизвестно.

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