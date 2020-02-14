Лукашенко предложил присоединить Россию к Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил формат интеграции, в котором Россия входит в состав Белоруссии. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Единое государство возможно — если Россия вступит в состав Белорусии, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться», — пошутил белорусский лидер.

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Также Лукашенко выразил мнение, что у российского президента Владимира Путина нет цели задержаться у власти за счет присоединения Белоруссии. «А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Белоруссии в Россию быть не может», — заявил он.

12 февраля агентство Bloomberg сообщило, что российский президент Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге объединить Россию и Белоруссию, чтобы создать сверхдержаву. Лукашенко, по информации агентства, категорически отказался соглашаться на такой план.

Ранее в феврале прошли переговоры Путина и Лукашенко по вопросам интеграции в рамках договора о Союзном государстве и взаимодействия в нефтегазовой сфере. Белорусский лидер заявлял, что встреча станет для сторон моментом истины. После переговоров президентов в Кремле подчеркнули, что Россия и Белоруссия останутся суверенными государствами.

Москва и Минск не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого Лукашенко распорядился искать возможности альтернативных поставок. Также белорусский лидер обвиняет Россию в «кидке» по газу, и утверждает, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых.

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