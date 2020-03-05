Россия прокомментировала испытания гиперзвукового оружия США

Москва не видит проблем в испытаниях гиперзвукового оружия США — это лишь следствие «гонки вооружений» с Россией. Так прокомментировал этот вопрос директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

«В США разработки гиперзвукового оружия велись многие десятилетия. Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы. Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть», — приводит агентство его слова.

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3 марта сообщалось, что заместитель директора по гиперзвуковым разработкам Пентагона Майк Уайт рассказал, что США готовят испытания перехватчика гиперзвукового оружия, а также собираются провести испытания собственного вооружения такого типа. По его словам, США лидировали в этой области долгие годы, но сознательно не применяли подобные технологии.

В феврале президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у страны «есть супербыстрые ракеты».

В декабре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство. В феврале того же года Путин сравнил появление у страны «Авангарда» по своей значимости с созданием первого искусственного спутника Земли.

Президент России рассказал об «Авангарде» и другом супероружии во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. По словам главы государства, крылатый боевой блок данного комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

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