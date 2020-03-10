Объяснен отказ от запрета на зарубежную недвижимость российских чиновников

Объяснен отказ от запрета на владение зарубежной недвижимостью российскими чиновниками. По мнению депутата Госдумы и сопредседателя рабочей группы по конституционной реформе Павла Крашенинникова, данное ограничение вынудило бы должностных лиц оставить свое прошлое и покинуть родовое гнездо, пишет «Российская газета».

«Мы родом из Советского Союза, у многих родные, дедушки, бабушки остались в бывших союзных республиках, ставших зарубежьем. Человек окажется перед выбором: либо оставлять свой нынешний пост, либо зачеркнуть в душе тот родной "домик окнами в сад", доставшийся по наследству», — прокомментировал ситуацию депутат.

Также Крашенинников отметил, что, например, если человек пришел на госдолжность из другой сферы (бизнеса), то у него уже может быть имущество за рубежом. В таком случае запрет являлся бы ограничением прав.

Депутат сказал, что не видит причины, по которой российским чиновникам следует отказываться от иностранной недвижимости. «Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать? А если он не декларирует, то это другой вопрос», — сказал депутат.

Положение о запрете на владение российскими чиновниками недвижимостью за рубежом не вошло в список поправок в Конституцию. В администрации президента посчитали, что в противном случае это бы заставило парламентариев и прочих должностных лиц отказаться от своего имущества или покинуть свои посты.

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