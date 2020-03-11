Дубль Кокорина помог «Сочи» победить в матче РПЛ

«Сочи» победил «Оренбург» в матче 18-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» 11 марта, завершилась со счетом 5:1. Автоголом на 24-й минуте отличился полузащитник Тимур Аюпов, на 35-й минуте пенальти реализовал нападающий Александр Кокорин. Дубль форвард оформил на 62-й минуте, еще по мячу забили хавбеки Андрей Мостовой (73-я минута) и Кристиан Нобоа (78-я). Единственный гол за гостей на счету нападающего Джоэля Фамейе (84-я).

1 марта 2020 года Кокорин забил первый мяч в официальном матче после освобождения из тюрьмы. Нападающий «Зенита», находящийся в аренде в «Сочи», отличился на 64-й минуте встречи в матче РПЛ против тульского «Арсенала».

9 марта в матче против ЦСКА голом отличился игрок «Ростова» Павел Мамаев, который вместе с Кокориным в октябре 2018 года стал фигурантом уголовных дел. Спортсмены устроили две драки в центре Москвы, после чего около года провели в СИЗО, а потом были переведены в колонию. Футболисты вышли на свободу в сентябре 2019-го.

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