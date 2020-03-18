Эрнст назвал победителя отмененного «Евровидения»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что после отмены музыкального конкурса «Евровидение» в 2020 году победителем можно назвать участников от России, группу Little Big. Об этом сообщает портал Super.ru.

«Для себя сочтем, что в 2020 году по результатам просмотров на официальном YouTube-канале конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», — заявил он.

Материалы по теме «Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big, у которой были все шансы победить

Таким образом медиаменеджер прокомментировал решение организаторов отказаться от проведения конкурса песен из-за коронавируса. Он выразил сожаление в связи с отменой мероприятия.

Планировалось, что Little Big выступит от России с песней Uno. Клип на композицию оказался самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных музыкальных видео. Ролик к 18 марта, меньше чем через неделю, собрал более 33 миллионов просмотров. Видео было выпущено вечером 12 марта, а отрывок Uno неофициально появился в сети еще в начале марта.

Решение об отмене «Евровидения» было оглашено днем 18 марта. Европейский вещательный союз, организатор мероприятия, подчеркнул, что пандемия и меры властей по борьбе с заболеванием не могут позволить провести песенное соревнование.

Конкурс планируется провести в 2021 году. Пока что продолжаются переговоры о том, что место проведения останется без изменений — город Роттердам в Нидерландах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!