Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

«С учетом того, что у нас база большая, абсолютные цифры тоже большие, это 1300 человек у нас дополнительно заболевших и получивших соответствующий диагноз», — отметил мэр.

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